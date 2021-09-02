Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
Важный момент в жизни спортсмена.
Вчера сборная Украины так и не сумела одолеть своих соперников из Казахстана в матче отбора к чемпионату мира.
А вот у Егора Назарины в этот момент были не менее важные дела.
Футболист "Зари" мог следить за результатами матча только украдкой - ведь у него была в разгаре свадьба.
Спортсмен со своей второй половинкой Кариной сообщили о радостном событии в соцсетях.
Клуб уже успел отреагировать и поздравить своего игрока.
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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
02.09.2021 в 13:45
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