Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО

Вчера сборная Украины так и не сумела одолеть своих соперников из Казахстана в матче отбора к чемпионату мира.

А вот у Егора Назарины в этот момент были не менее важные дела.

Футболист "Зари" мог следить за результатами матча только украдкой - ведь у него была в разгаре свадьба.

Спортсмен со своей второй половинкой Кариной сообщили о радостном событии в соцсетях.

Клуб уже успел отреагировать и поздравить своего игрока.