Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО

Украинский форвард Артем Милевский, который, по сообщениям СМИ, завершил карьеру игрока , продолжаем вести активную жизнь блогера.

Так, Артем на днях снялся в небольшом ролике, суть которого до сих пор остаётся неясной.

Артем в форме Динамо и на стадионе Динамо имени Лобановского скреативил ролик совместно с известным в определенных кругах российским блогером и порноактрисой, имя которой все желающие и сами смогут найти в сети.

Действие происходит на столичном стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Милевский и блогер соревнуются в умении пробивать пенальти.

А помешать отправить мяч в сетку должна актриса фильмов для взрослых.

С ударом блогера она справилась, а вот потянуть знаменитую "паненку" Мили девушке не удалось.

О том, что хотел Артем донести общественности данным роликом на данный момент ломают головы лучшие умы человечества.