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Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО

Новости
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(4 голосов)

Новый креатив от Артема

Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО

instagram.com/pankov_agent

Новина українською

Украинский форвард Артем Милевский, который, по сообщениям СМИ, завершил карьеру игрока, продолжаем вести активную жизнь блогера.

Так, Артем на днях снялся в небольшом ролике, суть которого до сих пор остаётся неясной.

Артем в форме Динамо и на стадионе Динамо имени Лобановского скреативил ролик совместно с известным в определенных кругах российским блогером и порноактрисой, имя которой все желающие и сами смогут найти в сети.

Действие происходит на столичном стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Милевский и блогер соревнуются в умении пробивать пенальти.

А помешать отправить мяч в сетку должна актриса фильмов для взрослых.

С ударом блогера она справилась, а вот потянуть знаменитую "паненку" Мили девушке не удалось.

О том, что хотел Артем донести общественности данным роликом на данный момент ломают головы лучшие умы человечества.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев)
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Комментарии (9)
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androma (Вересневе)
07.09.2021 в 01:33
Пустіть бидло в театр, вони і там насруть.
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0
0
Lion Killer (Львів)
07.09.2021 в 01:13
фу, тяжко підбрати навіть мат, шоб описати це ... (тут кожен може додати своє слово)
Ответить
0
0
BleiK61 (Київ)
07.09.2021 в 01:01
Та за шо!! Нащо я то глянув
Ответить
+2
0
royalstas (Вінниця)
07.09.2021 в 00:56
Ага а продовження на Онліфенс чи порнхабі)))
Ответить
+3
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
07.09.2021 в 00:54
фу,миля епнулся в край
Ответить
+3
0
Фанат АПЛ
07.09.2021 в 00:40
Хрень какая-то
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
07.09.2021 в 00:36
Для Милевского (подчеркиваю) это нормально.
Ответить
+2
0
kalan-86 (Анкара)
07.09.2021 в 00:26
Твою ж мать. В можно это животное не допускать в общественные и культурные места и на спортивные объекты. Какой-то позор просто.
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+5
0
Камонплей
07.09.2021 в 00:32
яку з тваринок?
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+2
0


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