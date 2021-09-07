Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
Новый креатив от Артема
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Украинский форвард Артем Милевский, который, по сообщениям СМИ,
Так, Артем на днях снялся в небольшом ролике, суть которого до сих пор остаётся неясной.
Артем в форме Динамо и на стадионе Динамо имени Лобановского скреативил ролик совместно с известным в определенных кругах российским блогером и порноактрисой, имя которой все желающие и сами смогут найти в сети.
Действие происходит на столичном стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Милевский и блогер соревнуются в умении пробивать пенальти.
А помешать отправить мяч в сетку должна актриса фильмов для взрослых.
С ударом блогера она справилась, а вот потянуть знаменитую "паненку" Мили девушке не удалось.
О том, что хотел Артем донести общественности данным роликом на данный момент ломают головы лучшие умы человечества.
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