Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
У парня есть свободное время.
Сезон начался для Хамеса Родригеса далеко не лучшим образом.
Новый тренер "Эвертона" Рафа Бенитес не видит для полузащитника места в составе, а потому на поле игрок пока не появлялся.
Зато появлялся на страницах таблоидов, которые активно обсуждают его активность вне футбольного поля.
Недавно колумбиец попал в объективы камер во время отдыха на яхте.
В руках у спортсмена заметили электронную сигарету, тогда как вокруг него было немало красоток в бикини.
Слухи связывают футболиста с турецким "Башакшехиром" - судя по всему, сам Хамес просто ждет ясности в своей карьере.
ФОТО: Splash
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