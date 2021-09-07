Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО

Сезон начался для Хамеса Родригеса далеко не лучшим образом.

Новый тренер "Эвертона" Рафа Бенитес не видит для полузащитника места в составе, а потому на поле игрок пока не появлялся.

Зато появлялся на страницах таблоидов, которые активно обсуждают его активность вне футбольного поля.

Недавно колумбиец попал в объективы камер во время отдыха на яхте.

В руках у спортсмена заметили электронную сигарету, тогда как вокруг него было немало красоток в бикини.

Слухи связывают футболиста с турецким "Башакшехиром" - судя по всему, сам Хамес просто ждет ясности в своей карьере.

ФОТО: Splash