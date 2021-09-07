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Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО

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У парня есть свободное время.

Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО

UA-Футбол
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Сезон начался для Хамеса Родригеса далеко не лучшим образом.

Новый тренер "Эвертона" Рафа Бенитес не видит для полузащитника места в составе, а потому на поле игрок пока не появлялся.

Зато появлялся на страницах таблоидов, которые активно обсуждают его активность вне футбольного поля.

Недавно колумбиец попал в объективы камер во время отдыха на яхте.

В руках у спортсмена заметили электронную сигарету, тогда как вокруг него было немало красоток в бикини.

Слухи связывают футболиста с турецким "Башакшехиром" - судя по всему, сам Хамес просто ждет ясности в своей карьере.

Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО - изображение 1Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО - изображение 2Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО - изображение 3Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО - изображение 4Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО - изображение 5

ФОТО: Splash

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В статье: Английская Премьер-лига вТренде
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