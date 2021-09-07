Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО

Патрик Блондо провел неплохую карьеру, запомнившись выступлениями за "Монако" (89-97 годы) и "Марсель" (98-01) и даже получал вызовы в сборную Франции.

Но сейчас не он главная звезда в семье.

Дочь футболиста от брака с телеведущей Вероникой Любри Тилан стала знаменита еще в раннем возрасте.

С четырех лет девочка дефилировала по подиумам для таких гигантов, как Поль Гатье и Dolce & Gabbana.

Ей пророчили большое будущее в индустрии моды - и это как раз тот случай, когда прогнозы сбылись.

Сейчас Тилан 20 лет, на ее страницу в инстаграме подписано больше четырех миллионов человек, а сама девушка продолжает сотрудничество с такими брендами, как Chanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce & Gabbana и L’Oréal Paris.

В 2018-м году она заняла первое место в списке "100 самых красивых лиц мира" от Independent Critics.

И это далеко не первое подобное признание.

Сложно спорить - Тилан действительно очень яркая девушка.