Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
Теперь она - главная звезда в семье.
Патрик Блондо провел неплохую карьеру, запомнившись выступлениями за "Монако" (89-97 годы) и "Марсель" (98-01) и даже получал вызовы в сборную Франции.
Но сейчас не он главная звезда в семье.
Дочь футболиста от брака с телеведущей Вероникой Любри Тилан стала знаменита еще в раннем возрасте.
С четырех лет девочка дефилировала по подиумам для таких гигантов, как Поль Гатье и Dolce & Gabbana.
Ей пророчили большое будущее в индустрии моды - и это как раз тот случай, когда прогнозы сбылись.
Сейчас Тилан 20 лет, на ее страницу в инстаграме подписано больше четырех миллионов человек, а сама девушка продолжает сотрудничество с такими брендами, как Chanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce & Gabbana и L’Oréal Paris.
В 2018-м году она заняла первое место в списке "100 самых красивых лиц мира" от Independent Critics.
И это далеко не первое подобное признание.
Сложно спорить - Тилан действительно очень яркая девушка.
Популярное сейчас
- Стало известно расписание матчей 1/16 финала Кубка Украины
- Директор Шерифа: Мы все не идеальны. Но Жерсон Родригес, наверное, чуть-чуть больше
- Пике: Конфликт с Пепом? Он всегда хочет контролировать раздевалку – тема Моуриньо всех утомляла
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
Новости по теме
- 11:12 Зарубежные Слезы олдфагов. Какой была АПЛ в последний сезон Криштиану Роналду в МЮ. ИНФОГРАФИКА
- 10:51 Lifestyle По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
- 19:52 Lifestyle Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО