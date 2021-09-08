Роскошная красотка, которая украла сердце главной восходящей звезды сборной Чехии. ФОТО
Тысячи девушек ее ненавидят.
Уже сегодня сборная Украины сыграет товарищеский матч со сборной Чехии.
Ввиду отсутствия в составе наших соперников Патрика Шика, на поле может появиться Адам Гложек - молодая суперзвезда чешского футбола.
15 голов и 8 ассистов в 19 матчах прошлого сезона, уже 3 гола и 2 передачи в 6 матчах сезона стартовавшего - нереальная статистика.
Transfermarkt уже оценивает парня в 17 миллионов евро и переезд в ТОП-чемпионат не за горами.
Неудивительно, что у 19-летнего спортсмена-красавца большая армия поклонниц, которые поддерживают его на матчах и собираются в клубы.
Многие хотели привлечь к себе внимание футболиста, но он долгое время дистанцировался от этой темы, концентрируясь на футболе.
И вот год назад произошло большое событие - в инстаграме Адама появилась девушка.
Красотку зовут Вероника и она тут же стала объектом зависти тысяч фанаток игрока.
Свой 19-й день рождения Адам отметил всего немногим более месяца назад, но уже готов к серьезным шагам.
Не так давно стало известно, что пара готовится к свадьбе.
Поклонницам игрока можно только посочувствовать - их сердца разбиты.
А игроку можно только завидовать - Вероника настоящая красотка.
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