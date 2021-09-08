Роскошная красотка, которая украла сердце главной восходящей звезды сборной Чехии. ФОТО

Уже сегодня сборная Украины сыграет товарищеский матч со сборной Чехии.

Ввиду отсутствия в составе наших соперников Патрика Шика, на поле может появиться Адам Гложек - молодая суперзвезда чешского футбола.

15 голов и 8 ассистов в 19 матчах прошлого сезона, уже 3 гола и 2 передачи в 6 матчах сезона стартовавшего - нереальная статистика.

Transfermarkt уже оценивает парня в 17 миллионов евро и переезд в ТОП-чемпионат не за горами.

Неудивительно, что у 19-летнего спортсмена-красавца большая армия поклонниц, которые поддерживают его на матчах и собираются в клубы.

Многие хотели привлечь к себе внимание футболиста, но он долгое время дистанцировался от этой темы, концентрируясь на футболе.

И вот год назад произошло большое событие - в инстаграме Адама появилась девушка.

Красотку зовут Вероника и она тут же стала объектом зависти тысяч фанаток игрока.

Свой 19-й день рождения Адам отметил всего немногим более месяца назад, но уже готов к серьезным шагам.

Не так давно стало известно, что пара готовится к свадьбе.

Поклонницам игрока можно только посочувствовать - их сердца разбиты.

А игроку можно только завидовать - Вероника настоящая красотка.