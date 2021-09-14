Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО

Роман Яремчук отлично начал свою карьеру в Португалии, пользуясь доверием тренерского штаба "Бенфики".

Однако, свою роль сыграла и травма главного конкурента украинца - Хариса Сеферовича (22 гола в прошлом сезоне).

Герой сборной Швейцарии на ЕВРО (гол Турции и дубль в триллере с Францией) начал сезон с мышечной травмой.

Однако, форвард уже в строю и может выйти даже на игру с "Динамо" сегодня вечером.

А поддерживать его будет прекрасная жена Амина.

Накануне противостояния с киявлянами, стоит ознакомиться с источником вдохновения бомбардира.