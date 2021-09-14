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Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО

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Обновлено
(3 голосов)

Игрок может сыграть с Динамо

Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО

instagram.com/aminaa

UA-Футбол
Новина українською

Роман Яремчук отлично начал свою карьеру в Португалии, пользуясь доверием тренерского штаба "Бенфики".

Однако, свою роль сыграла и травма главного конкурента украинца - Хариса Сеферовича (22 гола в прошлом сезоне).

Герой сборной Швейцарии на ЕВРО (гол Турции и дубль в триллере с Францией) начал сезон с мышечной травмой.

Однако, форвард уже в строю и может выйти даже на игру с "Динамо" сегодня вечером.

А поддерживать его будет прекрасная жена Амина.

Накануне противостояния с киявлянами, стоит ознакомиться с источником вдохновения бомбардира.

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В статье: Лига чемпионов вТренде Бенфика
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Комментарии (1)
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TerenceV (Київ)
14.09.2021 в 16:34
Як написано в заголовку: "Може зіграти з Динамо".
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