Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
Игрок может сыграть с Динамо
instagram.com/aminaa
Роман Яремчук отлично начал свою карьеру в Португалии, пользуясь доверием тренерского штаба "Бенфики".
Однако, свою роль сыграла и травма главного конкурента украинца - Хариса Сеферовича (22 гола в прошлом сезоне).
Герой сборной Швейцарии на ЕВРО (гол Турции и дубль в триллере с Францией) начал сезон с мышечной травмой.
Однако, форвард уже в строю и может выйти даже на игру с "Динамо" сегодня вечером.
А поддерживать его будет прекрасная жена Амина.
Накануне противостояния с киявлянами, стоит ознакомиться с источником вдохновения бомбардира.
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Комментарии (1)
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TerenceV (Київ)
14.09.2021 в 16:34
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