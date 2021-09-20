Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО

Футболисты "Динамо" находятся в очень тяжелом графике: сборная, чемпионат, Лига чемпионов, снова чемпионат и скоро Суперкубок Украины.

Но защитник киевлян Томаш Кендзера все-таки нашел время для большого праздника.

Футболист сыграл свадьбу со своей второй половинкой Викторией.

На торжестве присутствоваи и коллеги Томаша - Беньямин Вербич, Николай Шапаренко, Денис Гармаш и другие ребята.

ФОТО - instagram.com/benjaminverbic7

Остается только пожелать счастья новой семье.