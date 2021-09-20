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Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО

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(2 голосов)

Украинские красотки - лучшие!

Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО

instagram.com/s__viktoria___

UA-Футбол
Новина українською

Футболисты "Динамо" находятся в очень тяжелом графике: сборная, чемпионат, Лига чемпионов, снова чемпионат и скоро Суперкубок Украины.

Но защитник киевлян Томаш Кендзера все-таки нашел время для большого праздника.

Футболист сыграл свадьбу со своей второй половинкой Викторией.

На торжестве присутствоваи и коллеги Томаша - Беньямин Вербич, Николай Шапаренко, Денис Гармаш и другие ребята.

Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО - изображение 1
ФОТО - instagram.com/benjaminverbic7

Остается только пожелать счастья новой семье.

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Комментарии (4)
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Only DK (Kyiv)
20.09.2021 в 17:19
Ходячий ботокс
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0
0
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Lorenso (Lviv)
20.09.2021 в 17:12
Як же соромно за таких "українок"...
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+1
0
Caballero (Dream country)
20.09.2021 в 16:54
Знову чергова губата курва висталятиме дупу і цицьки в Інстаграм, коли чоловік зароблятиме.
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0
-1
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Виктор 2209 (Мехико)
20.09.2021 в 16:37
Из какого инкубатора их берут?Все на одно лицо и сплошной силикон.Купи резиновую бабу и будет тебе счастье)
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+3
-2


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