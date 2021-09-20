Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
Украинские красотки - лучшие!
instagram.com/s__viktoria___
Футболисты "Динамо" находятся в очень тяжелом графике: сборная, чемпионат, Лига чемпионов, снова чемпионат и скоро Суперкубок Украины.
Но защитник киевлян Томаш Кендзера все-таки нашел время для большого праздника.
Футболист сыграл свадьбу со своей второй половинкой Викторией.
На торжестве присутствоваи и коллеги Томаша - Беньямин Вербич, Николай Шапаренко, Денис Гармаш и другие ребята.
ФОТО - instagram.com/benjaminverbic7
Остается только пожелать счастья новой семье.
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Комментарии (4)
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Only DK (Kyiv)
20.09.2021 в 17:19
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Lorenso (Lviv)
20.09.2021 в 17:12
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Caballero (Dream country)
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Виктор 2209 (Мехико)
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