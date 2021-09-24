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Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО

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Дела футболиста начинают налаживаться.

Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Рики Пуч считался будущей суперзвездой мирового футбола, но на взрослом уровне его путь пока не усыпан розами.

Рональд Куман не видит футболиста игроком основной обоймы в "Барселоне".

Однако, в последних матчах голландец все же начал давать шансы молодому дарованию.

За успехами игрока следит вся семья, но главная его фанатка - это сестра Шарлота.

А мы, в свою очередь, можем стать фанатами самой Шарлоты.

Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО - изображение 1Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО - изображение 2Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО - изображение 3Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО - изображение 4Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО - изображение 5
ФОТО - instagram.com/charlotpuig
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В статье: Барселона вТренде Рики Пуч
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