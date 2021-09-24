Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО

Рики Пуч считался будущей суперзвездой мирового футбола, но на взрослом уровне его путь пока не усыпан розами.

Рональд Куман не видит футболиста игроком основной обоймы в "Барселоне".

Однако, в последних матчах голландец все же начал давать шансы молодому дарованию.

За успехами игрока следит вся семья, но главная его фанатка - это сестра Шарлота.

А мы, в свою очередь, можем стать фанатами самой Шарлоты.

ФОТО - instagram.com/charlotpuig