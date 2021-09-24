Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО

Все уже успели подзабыть о монструозной левой ноге бразильца Халка, которой он наводил страх на вратарей соперника.

Нападающий уже давно пропал с радаров, сначала устроив турне по странам Азии (Россия, Китай), а в январе этого года вернувшись на родину.

Сейчас игрок получает удовольствие, выступая за "Атлетико Минейро" и расслабляясь на бразильских пляжах.

А на днях спортсмен и его жена объявили о том, что ждут первенца.

ФОТО - instagram.com/hulkparaiba

Эта новость быстро разлетелась по всему интернету.

И дело совсем не в том, что люди соскучились по Халку.

Изюминка ситуации в том, что жена Камила - племянница его бывшей супруги Иран Соузы.

Как несложно догадаться, новые отношения как раз и стали причиной разрыва старых.

Вряд ли стоит уточнять и то, что сама Иран осталась далеко не в дружеских отношениях с племянницей.

После развода женщина открыто утверждала, что "она словно похоронила дочь".

ФОТО - instagram.com/hulkparaiba

Теперь остается разобраться только со степенью родства будущего ребенка пары с тремя детьми Халка от первого брака.

Фактически, дети футболиста от первого брака одновременно становятся и родными братьями/сестрами (по линии отца), и троюродными дядями/тетями (по линии матери) еще не родившемуся ребенку пары.