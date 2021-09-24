Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
Удивительная история.
Все уже успели подзабыть о монструозной левой ноге бразильца Халка, которой он наводил страх на вратарей соперника.
Нападающий уже давно пропал с радаров, сначала устроив турне по странам Азии (Россия, Китай), а в январе этого года вернувшись на родину.
Сейчас игрок получает удовольствие, выступая за "Атлетико Минейро" и расслабляясь на бразильских пляжах.
А на днях спортсмен и его жена объявили о том, что ждут первенца.
Эта новость быстро разлетелась по всему интернету.
И дело совсем не в том, что люди соскучились по Халку.
Изюминка ситуации в том, что жена Камила - племянница его бывшей супруги Иран Соузы.
Как несложно догадаться, новые отношения как раз и стали причиной разрыва старых.
Вряд ли стоит уточнять и то, что сама Иран осталась далеко не в дружеских отношениях с племянницей.
После развода женщина открыто утверждала, что "она словно похоронила дочь".
Теперь остается разобраться только со степенью родства будущего ребенка пары с тремя детьми Халка от первого брака.
Фактически, дети футболиста от первого брака одновременно становятся и родными братьями/сестрами (по линии отца), и троюродными дядями/тетями (по линии матери) еще не родившемуся ребенку пары.
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