Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО

Тэмми Абрахам удачно начал свою карьеру в Италии.

Англичанин регулярно забивает и ассистирует за "Рому" и в Серии А, и в еврокубках.

Досталось и "Заре" - форвард поставил точку в разгроме команды Скрипника.

В Рим спортсмен приехал не один, а со своей второй половинкой.

И пока Тэмми учавствовал в погроме украинского клуба - его девушка Лея баловала своих фанатов соблазнительными фото в инстаграме.

Впрочем, для нее это не что-то новое - красотка любит демонстрировать свою фигуру и не стесняется фотографироваться в белье.