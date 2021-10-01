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Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО

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(2 голосов)

Источник мотивации для футболиста.

Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО

instagram.com/leahmonroe_

UA-Футбол
Новина українською

Тэмми Абрахам удачно начал свою карьеру в Италии.

Англичанин регулярно забивает и ассистирует за "Рому" и в Серии А, и в еврокубках.

Досталось и "Заре" - форвард поставил точку в разгроме команды Скрипника.

В Рим спортсмен приехал не один, а со своей второй половинкой.

И пока Тэмми учавствовал в погроме украинского клуба - его девушка Лея баловала своих фанатов соблазнительными фото в инстаграме.

Впрочем, для нее это не что-то новое - красотка любит демонстрировать свою фигуру и не стесняется фотографироваться в белье.

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В статье: вТренде Лига конференций
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Комментарии (1)
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xapyga (Запорожье)
01.10.2021 в 14:38
Вот эта вообще не красивая. Наши на много лучше, даже губастые)))
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