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Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО

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(1 голосов)

Очень отвлекающий фактор.

Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО

instagram.com/cielolopezd

UA-Футбол
Новина українською

Клаудио Спинелли неплохо начал свою карьеру в Украине, хотя тренер "Александрии" Юрий Гура ждет от игрока большего.

Специалист сделал выпад в сторону аргентинского форварда, отметив, что тот приехал "не на курорт и не для того, чтобы фото в инстаграм выкладывать".

А вот кто точно приехал выкладывать фото - это вторая половинка игрока Сиело.

Девушке нравится в Украине и она регулярно рассказывает об этом в своем инстаграме.

Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО - изображение 1

Буквально вчера красотка опубликовала видео совместной прогулки.

Юрий Владимирович, ну разве можно не отвлекаться на такую женщину?

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В статье: ФК Александрия вТренде Клаудио Спинелли
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Комментарии (1)
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Fontango (Kharkov)
02.10.2021 в 11:11
Любителям силикона, посвящается!)))
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