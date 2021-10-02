Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО

Клаудио Спинелли неплохо начал свою карьеру в Украине, хотя тренер "Александрии" Юрий Гура ждет от игрока большего.

Специалист сделал выпад в сторону аргентинского форварда, отметив, что тот приехал "не на курорт и не для того, чтобы фото в инстаграм выкладывать".

А вот кто точно приехал выкладывать фото - это вторая половинка игрока Сиело.

Девушке нравится в Украине и она регулярно рассказывает об этом в своем инстаграме.

Буквально вчера красотка опубликовала видео совместной прогулки.

Юрий Владимирович, ну разве можно не отвлекаться на такую женщину?