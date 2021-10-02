Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
Очень отвлекающий фактор.
instagram.com/cielolopezd
Клаудио Спинелли неплохо начал свою карьеру в Украине, хотя тренер "Александрии" Юрий Гура ждет от игрока большего.
Специалист сделал выпад в сторону аргентинского форварда, отметив, что тот приехал "не на курорт и не для того, чтобы фото в инстаграм выкладывать".
А вот кто точно приехал выкладывать фото - это вторая половинка игрока Сиело.
Девушке нравится в Украине и она регулярно рассказывает об этом в своем инстаграме.
Буквально вчера красотка опубликовала видео совместной прогулки.
Юрий Владимирович, ну разве можно не отвлекаться на такую женщину?
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Комментарии (1)
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Fontango (Kharkov)
02.10.2021 в 11:11
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