Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
Вот это поворот.
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Криштиану Роналду уже 36 лет, но он не спешит связывать себя узами брака.
С эффектной Джорджиной Родригес португалец в отношениях еще с 2016-го, пара даже обручилась в прошлом году.
Однако, свадьбы до сих пор не планируется.
Сообщения о тайном бракосочетании в Марокко представители футболиста опровергли.
Издание Cuatro , со ссылкой на источники из окружения игрока, назвало причину такой сложной ситуации.
Против брака выступает мать Криша Марія Долорес Авейру.
Женщина считает, что Джорджину интересуют только деньги ее сына, а не он сам.
Сложно спорить - отношения с самым популярным человеком в соцсетях однозначно повысили узнаваемость самой красотки.
Впрочем, у пары есть минимум один общий ребенок, которого Джорджина родила в 2017-м году.
Это если не считать старшего сына футболиста и двойняшек, рожденных от суррогатной матери.
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