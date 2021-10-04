  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Вот это поворот.

Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО

instagram.com/cristiano

UA-Футбол
Новина українською

Криштиану Роналду уже 36 лет, но он не спешит связывать себя узами брака.

С эффектной Джорджиной Родригес португалец в отношениях еще с 2016-го, пара даже обручилась в прошлом году.

Однако, свадьбы до сих пор не планируется.

Сообщения о тайном бракосочетании в Марокко представители футболиста опровергли.

Издание Cuatro , со ссылкой на источники из окружения игрока, назвало причину такой сложной ситуации.

Против брака выступает мать Криша Марія Долорес Авейру.

Женщина считает, что Джорджину интересуют только деньги ее сына, а не он сам.

Сложно спорить - отношения с самым популярным человеком в соцсетях однозначно повысили узнаваемость самой красотки.

Впрочем, у пары есть минимум один общий ребенок, которого Джорджина родила в 2017-м году.

Это если не считать старшего сына футболиста и двойняшек, рожденных от суррогатной матери.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Американец 2000
04.10.2021 в 10:41
Ну мальчик уже большой ! Вырос ! 36 лет ! Пора и заглянуть в тётю поглубже ! ))))))))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...