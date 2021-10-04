Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО

Криштиану Роналду уже 36 лет, но он не спешит связывать себя узами брака.

С эффектной Джорджиной Родригес португалец в отношениях еще с 2016-го, пара даже обручилась в прошлом году.

Однако, свадьбы до сих пор не планируется.

Сообщения о тайном бракосочетании в Марокко представители футболиста опровергли.

Издание Cuatro , со ссылкой на источники из окружения игрока, назвало причину такой сложной ситуации.

Против брака выступает мать Криша Марія Долорес Авейру.

Женщина считает, что Джорджину интересуют только деньги ее сына, а не он сам.

Сложно спорить - отношения с самым популярным человеком в соцсетях однозначно повысили узнаваемость самой красотки.

Впрочем, у пары есть минимум один общий ребенок, которого Джорджина родила в 2017-м году.

Это если не считать старшего сына футболиста и двойняшек, рожденных от суррогатной матери.