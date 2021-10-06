Экс-форвард " Динамо " и сборной Украины Артем Милевский примет участие в новом сезоне телешоу "Холостяк".

Об этом сам Миля сообщил в Instagram.

"Ну че народ! Пошумим? Делаем ставки господа!" — написа́л Артем.

Напомним, что Артем никогда не был женат и лишь однажды, по его словам, — близок к тому, чтобы сделать предложение.