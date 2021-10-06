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Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк

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(1 голосов)

После завершения карьеры Артем идет в медийный простор

Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк

instagram.com/timi1010

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский примет участие в новом сезоне телешоу "Холостяк".

Об этом сам Миля сообщил в Instagram.

"Ну че народ! Пошумим? Делаем ставки господа!" — написа́л Артем.

Напомним, что Артем никогда не был женат и лишь однажды, по его словам, — близок к тому, чтобы сделать предложение.

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В статье: Артем Милевский
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Комментарии (5)
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Po4eson (Одесса)
06.10.2021 в 18:58
Иры Морозюк звёздный час.
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0
0
Caballero (Dream country)
06.10.2021 в 18:58
Дебил, ...ля.
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0
0
Соколов (Никополь)
06.10.2021 в 18:24
Мда, не ожидали ....
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+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
06.10.2021 в 18:05
Все денег нет у него и печень усталая.завидный холостяк
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+1
0
chakvoron (Хоростків)
06.10.2021 в 17:57
Як кажуть у нас "ото якась буде мати щасьтє")))
Ответить
+3
0


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