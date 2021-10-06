Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
После завершения карьеры Артем идет в медийный простор
instagram.com/timi1010
Экс-форвард "
Об этом сам Миля сообщил в Instagram.
"Ну че народ! Пошумим? Делаем ставки господа!" — написа́л Артем.
Напомним, что Артем никогда не был женат и лишь однажды, по его словам, — близок к тому, чтобы сделать предложение.
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Комментарии (5)
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Po4eson (Одесса)
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Caballero (Dream country)
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