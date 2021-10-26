  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО

Новости
Обновлено
(3 голосов)

И Месси недалеко.

Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Не секрет, что Криштиану Роналду - самый популярный человек в инстаграме.

На страницу португальца подписано 359 миллионов человек.

Однако, до недавнего времени футболист не являлся самой высоокоплачиваемой знаменитостью в этой соцсети.

Долгое время лидерство удерживал актер Дуэйн "Скала" Джонсон.

Одна спонсорская публикация в инстаграме бывшего рэстлера стоит 1,5 миллиона долларов.

Теперь звезда "Форсажа" уступил свое место на вершине.

Рекламный пост на странице Роналду обходится в 1,6 миллиона долларов.

Присутствует в списке ТОП-10 и Лео Месси - аргентинец расположился на седьмой позиции с 1,17 миллиона долларов за пост.

Неймар солидно отстает - 16 место и 820 тысяч долларов за рекламную публикацию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду вТренде
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...