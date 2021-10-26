Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО

Не секрет, что Криштиану Роналду - самый популярный человек в инстаграме.

На страницу португальца подписано 359 миллионов человек.

Однако, до недавнего времени футболист не являлся самой высоокоплачиваемой знаменитостью в этой соцсети.

Долгое время лидерство удерживал актер Дуэйн "Скала" Джонсон.

Одна спонсорская публикация в инстаграме бывшего рэстлера стоит 1,5 миллиона долларов.

Теперь звезда "Форсажа" уступил свое место на вершине.

Рекламный пост на странице Роналду обходится в 1,6 миллиона долларов.

Присутствует в списке ТОП-10 и Лео Месси - аргентинец расположился на седьмой позиции с 1,17 миллиона долларов за пост.

Неймар солидно отстает - 16 место и 820 тысяч долларов за рекламную публикацию.