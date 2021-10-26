Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
И Месси недалеко.
Getty Images / Global Images Ukraine
Не секрет, что Криштиану Роналду - самый популярный человек в инстаграме.
На страницу португальца подписано 359 миллионов человек.
Однако, до недавнего времени футболист не являлся самой высоокоплачиваемой знаменитостью в этой соцсети.
Долгое время лидерство удерживал актер Дуэйн "Скала" Джонсон.
Одна спонсорская публикация в инстаграме бывшего рэстлера стоит 1,5 миллиона долларов.
Теперь звезда "Форсажа" уступил свое место на вершине.
Рекламный пост на странице Роналду обходится в 1,6 миллиона долларов.
Присутствует в списке ТОП-10 и Лео Месси - аргентинец расположился на седьмой позиции с 1,17 миллиона долларов за пост.
Неймар солидно отстает - 16 место и 820 тысяч долларов за рекламную публикацию.
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