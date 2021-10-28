Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО

Дела в клубе складываются у Криштиану Роналду не лучшим образом.

МЮ конкретно трясет и СМИ активно обсуждают отставку Оле Гуннара Сульшера.

А вот где у футболиста все отлично - это на личном фронте.

Издание Hola сообщает, что невеста спортсмена Джорджина Родригес уже на 14-й неделе беременности.

Если все будет хорошо, Криш станет отцом в пятый раз - у него есть старший сын Криштиану-младший, двойняшки от суррогатной матери и дочь уже от Джорджины.

Остается только поздравить будущего отца!