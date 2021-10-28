Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
Вот так новость!
instagram.com/cristiano
Дела в клубе складываются у Криштиану Роналду не лучшим образом.
МЮ конкретно трясет и СМИ активно обсуждают отставку Оле Гуннара Сульшера.
А вот где у футболиста все отлично - это на личном фронте.
Издание Hola сообщает, что невеста спортсмена Джорджина Родригес уже на 14-й неделе беременности.
Если все будет хорошо, Криш станет отцом в пятый раз - у него есть старший сын Криштиану-младший, двойняшки от суррогатной матери и дочь уже от Джорджины.
Остается только поздравить будущего отца!
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Комментарии (3)
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genpet (Николаев)
28.10.2021 в 17:51
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дід Сашко
28.10.2021 в 17:14
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дід Сашко
28.10.2021 в 17:00
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