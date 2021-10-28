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Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО

Новости
Обновлено
(1 голосов)

Вот так новость!

Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО

instagram.com/cristiano

UA-Футбол
Новина українською

Дела в клубе складываются у Криштиану Роналду не лучшим образом.

МЮ конкретно трясет и СМИ активно обсуждают отставку Оле Гуннара Сульшера.

А вот где у футболиста все отлично - это на личном фронте.

Издание Hola сообщает, что невеста спортсмена Джорджина Родригес уже на 14-й неделе беременности.

Если все будет хорошо, Криш станет отцом в пятый раз - у него есть старший сын Криштиану-младший, двойняшки от суррогатной матери и дочь уже от Джорджины.

Остается только поздравить будущего отца!

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В статье: Криштиану Роналду вТренде
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Комментарии (3)
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genpet (Николаев)
28.10.2021 в 17:51
Ну у Криштиану хватит бабок ещё на много детей
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дід Сашко
28.10.2021 в 17:14
Що важко зразу текст провірити?Це називається НЕПРОФЕСІОНАЛІЗМ.
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0
0
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дід Сашко
28.10.2021 в 17:00
НА ЧОТИРНАДЦЯТОМУ МІСЯЦІ- АДМІН ЯКУ КУЙНЮ КУРИШ ДЕБІЛЕ!
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