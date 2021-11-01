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Неймар, Мбаппе, Погба и жена Кочергина. Как звезды праздновали Хэллоуин. ФОТО

Новости
Обновлено
(1 голосов)

Ну очень страшно.

Неймар, Мбаппе, Погба и жена Кочергина. Как звезды праздновали Хэллоуин. ФОТО

instagram.com/neymarjr

UA-Футбол
Новина українською

С каждым годом Хэллоуин становится все более популярным во всем мире.

Конечно же, среди футбольных звезд его тоже очень любят.

Особенно в эпоху инстаграма, когда можно похвастаться своим крутым нарядом перед миллионами фанатов.

В авангарде этого войска - конечно же, Неймар, Мбаппе, Погба и другие веселые ребята.

Неймар

Мбаппе

Погба

Куртуа

Иньеста

Очаровательная итальянская телеведущая Дилетта Леотта.

Невероятная жена Владислава Кочергина Карина.

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В статье: Неймар Килиан Мбаппе вТренде
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.11.2021 в 12:22
Я просто нажрался!
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Daddygo (Харьков)
01.11.2021 в 11:51
Неймар, Мбаппе, Погба и ...барабанная дробь... вишенка на торте - жена Кочергина !!!
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-1
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ascent (Луксор)
01.11.2021 в 11:19
Вы хоть иногда задумывайтесь на заголовками...
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Po4eson (Одесса)
01.11.2021 в 11:34
Кочергин в шоке
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