Неймар, Мбаппе, Погба и жена Кочергина. Как звезды праздновали Хэллоуин. ФОТО
Ну очень страшно.
instagram.com/neymarjr
С каждым годом Хэллоуин становится все более популярным во всем мире.
Конечно же, среди футбольных звезд его тоже очень любят.
Особенно в эпоху инстаграма, когда можно похвастаться своим крутым нарядом перед миллионами фанатов.
В авангарде этого войска - конечно же, Неймар, Мбаппе, Погба и другие веселые ребята.
Неймар
Мбаппе
Погба
Куртуа
Иньеста
Очаровательная итальянская телеведущая Дилетта Леотта.
Невероятная жена Владислава Кочергина Карина.
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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