Неймар, Мбаппе, Погба и жена Кочергина. Как звезды праздновали Хэллоуин. ФОТО

С каждым годом Хэллоуин становится все более популярным во всем мире.

Конечно же, среди футбольных звезд его тоже очень любят.

Особенно в эпоху инстаграма, когда можно похвастаться своим крутым нарядом перед миллионами фанатов.

В авангарде этого войска - конечно же, Неймар, Мбаппе, Погба и другие веселые ребята.

Неймар

Мбаппе

Погба

Куртуа

Иньеста

Очаровательная итальянская телеведущая Дилетта Леотта.

Невероятная жена Владислава Кочергина Карина.