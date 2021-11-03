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Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО

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Само очарование.

Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО

instagram.com/mikkykiemeney

UA-Футбол
Новина українською

В "Барселоне" наступила смена поколений.

Вчера в матче с "Динамо" на поле выходили совсем юные Гави, Нико и Бальде, которым нет и двадцати лет.

На их фоне Ансу Фати и Педри уже выглядят суперопытными исполнителями.

А уж ребята вроде Френки Де Йонга и вовсе потихоньку должны становиться лидерами.

Голландец делает все возможное, чтобы перехватить эстафетную палочку у таких ветеранов, как Бускетс, Альба и Пике.

Душевного спокойствия в непростое время добавляет очаровательная вторая половинка игрока.

Модель и основательница собственного бренда одежды не смогла прилететь в Киев, но регулярно посещает матчи "Барсы".

Присутствие такой красотки на трибунах точно придает уверенности футболисту.

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В статье: Барселона Френки де Йонг вТренде
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