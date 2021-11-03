Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
Само очарование.
instagram.com/mikkykiemeney
В "Барселоне" наступила смена поколений.
Вчера в матче с "Динамо" на поле выходили совсем юные Гави, Нико и Бальде, которым нет и двадцати лет.
На их фоне Ансу Фати и Педри уже выглядят суперопытными исполнителями.
А уж ребята вроде Френки Де Йонга и вовсе потихоньку должны становиться лидерами.
Голландец делает все возможное, чтобы перехватить эстафетную палочку у таких ветеранов, как Бускетс, Альба и Пике.
Душевного спокойствия в непростое время добавляет очаровательная вторая половинка игрока.
Модель и основательница собственного бренда одежды не смогла прилететь в Киев, но регулярно посещает матчи "Барсы".
Присутствие такой красотки на трибунах точно придает уверенности футболисту.
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