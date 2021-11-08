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Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО

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(5 голосов)

Алекс и Влада покрестили дочку

Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО

facebook.com/nikolay4

Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко стал крестным отцом дочери футболиста английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Девочке на днях исполнилось три месяца.

Таинство крещения проходило в Киеве.

"В этот светлый день я стал крестным отцом маленькой принцессы. Спасибо родителям, что доверили свою доченьку", – написал Матвиенко в Facebook.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манчестер Сити Александр Зинченко Николай Матвиенко
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(5 голосов)
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Комментарии (8)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 09:23
Это прекрасно!
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+1
0
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Steelen (Запорожье)
08.11.2021 в 23:55
Христос.
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+1
-2
avatar
Ракицкий (Питер)
08.11.2021 в 22:23
как-то пофиг их дела
Ответить
+1
-4
Fontango (Kharkov)
08.11.2021 в 23:22
Ну, да.. тебе только Морозючку подавай!))))
Ответить
+3
-2
avatar
Ракицкий (Питер)
08.11.2021 в 23:42
Гіыыыыы...)
+1
-3
ArchiArchi
08.11.2021 в 19:54
Если учитывать, что Зина крестный дочки Матвиенко, то кумовья они уже больше года) А так еще уточните, что крестная мама дочки Зинченко это жена Ромы Яремчука, так что вроде как Зина и с Яремчуком теперь кумовья)
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+6
-2
avatar
Como estas (Santa-Pola)
08.11.2021 в 20:54
Неужели наконец то адекватный чел на этом сайте оставил адекватный коммент?! Держи плюс)
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+3
-2
Acsakal (Kharkov)
09.11.2021 в 22:06
Дякую. Тільки-но хотів запитати: "А хресна мати хто?" - аж тут побачив Ваш пост.
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0
0


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