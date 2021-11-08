Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
Алекс и Влада покрестили дочку
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Защитник "
Таинство крещения проходило в Киеве.
"В этот светлый день я стал крестным отцом маленькой принцессы. Спасибо родителям, что доверили свою доченьку", – написал Матвиенко в Facebook.
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Источник:facebook
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Комментарии (8)
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