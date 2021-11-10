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Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО

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(4 голосов)

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Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО

instagram.com/dmytriymonakh

UA-Футбол
Новина українською

Дмитрий Хлёбас сейчас выступает в Казахстане за "Ордабасы".

В перерывах между тренировками и матчами можно позволить себе сходить в кино.

Тем более, что на экраны как раз вышел новый фильм "Вечные" от MARVEL.

Однако, просмотром футболист остался недоволен, о чем и рассказал у себя в инстаграме.

Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО - изображение 1
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В статье: Дмитрий Хлебас вТренде
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Комментарии (15)
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simargl (Чернигов)
11.11.2021 в 01:51
О, а он еще даже в футбол играет ))????
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
11.11.2021 в 00:18
дорогая редукция, харэ, остановись. накручивай кликбейт хорошим контентом
Ответить
+5
-2
FC Energy (Новая Каховка)
11.11.2021 в 00:10
Ящик Пандоры открыли, теперь каждый ноунейм будет отписываться о геях и привлекать к себе внимание.
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+3
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
10.11.2021 в 23:55
Может и гомосятина, не видел. Но нафига в принципе взрослому человеку смотреть детсадовское го.вно от МАРВЕЛ?
Ответить
+5
0
Wertu098 (бамбас )
10.11.2021 в 23:32
Я думал это он посмотрел супердерби шохтьор-арендуполь)))))
Ответить
+6
-4
aleks68
10.11.2021 в 23:51
а может матчи с ....динамо?дырявая помойка
Ответить
+2
-7
Фанат АПЛ
10.11.2021 в 23:05
Да пофиг,я и так не любитель комиксов и.т.п.
Ответить
+1
-1
avatar
Цап-царап (Харків)
10.11.2021 в 22:51
Тарас, Семйон - спокойно!
Ответить
0
0
avatar
Steelen (Запорожье)
10.11.2021 в 22:42
Это хайп. Теперь наоборот на хайпе на фильм захочет пойти больше людей.
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0
-1
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
11.11.2021 в 03:33
Ха-ха)) Марвел обратилась к Хлебасу, чтобы тот пропиарил их гав-цо)
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0
0
efim423 (odessa)
10.11.2021 в 22:38
даже не знаю , что хуже , смотреть как геи целуются или смотреть не казаху фильм на казахском , очередной ноунейм решил хайпануть .
Ответить
+1
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
10.11.2021 в 22:38
Хлебам мужик
Ответить
+1
-11
aleks68
10.11.2021 в 23:52
лапотный озабоченный долб....б
Ответить
+5
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
11.11.2021 в 01:11
Я футболиста как раз поддерживаю .и против пропаганды этой гадости
0
-2
Algrab (Костопiль)
11.11.2021 в 02:28
п н х, крисянин...
Ответить
0
0


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