Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО

Дмитрий Хлёбас сейчас выступает в Казахстане за "Ордабасы".

В перерывах между тренировками и матчами можно позволить себе сходить в кино.

Тем более, что на экраны как раз вышел новый фильм "Вечные" от MARVEL.

Однако, просмотром футболист остался недоволен, о чем и рассказал у себя в инстаграме.