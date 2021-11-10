Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
Впечатления после просмотра.
instagram.com/dmytriymonakh
Дмитрий Хлёбас сейчас выступает в Казахстане за "Ордабасы".
В перерывах между тренировками и матчами можно позволить себе сходить в кино.
Тем более, что на экраны как раз вышел новый фильм "Вечные" от MARVEL.
Однако, просмотром футболист остался недоволен, о чем и рассказал у себя в инстаграме.
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