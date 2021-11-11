Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО

Денис Бойко - плоть от плоти киевского "Динамо".

Футболист оказался в структуре клуба еще в шестилетнем возрасте.

Сейчас, после нескольких лет путешествий по Украине и Европе - Денис снова в составе любимой команды.

Свою любовь игрок старается демонстрировать разными способами.

К примеру - татуировками.

Как вам новое тату Дена? Сделали бы себе такое?