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Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО

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(1 голосов)

Что думаете?

Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Денис Бойко - плоть от плоти киевского "Динамо".

Футболист оказался в структуре клуба еще в шестилетнем возрасте.

Сейчас, после нескольких лет путешествий по Украине и Европе - Денис снова в составе любимой команды.

Свою любовь игрок старается демонстрировать разными способами.

К примеру - татуировками.

Как вам новое тату Дена? Сделали бы себе такое?

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) вТренде
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Комментарии (3)
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Цап-царап (Харків)
11.11.2021 в 17:25
Ещё 4-е буквы осталось к заглавной...
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0
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ещё не специалист (Кривой Рог)
11.11.2021 в 17:10
як колись один казав: здуру можна і кобилу трахнути...
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alex.belogubko (одесса)
11.11.2021 в 17:05
если не играет то хоть наколки сделает
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