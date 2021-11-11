Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
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Фото: ФК Динамо Киев
Денис Бойко - плоть от плоти киевского "Динамо".
Футболист оказался в структуре клуба еще в шестилетнем возрасте.
Сейчас, после нескольких лет путешествий по Украине и Европе - Денис снова в составе любимой команды.
Свою любовь игрок старается демонстрировать разными способами.
К примеру - татуировками.
Как вам новое тату Дена? Сделали бы себе такое?
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Комментарии (3)
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Цап-царап (Харків)
11.11.2021 в 17:25
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ещё не специалист (Кривой Рог)
11.11.2021 в 17:10
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alex.belogubko (одесса)
11.11.2021 в 17:05
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