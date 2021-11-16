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Ценитель искусства. Ден Бойко похвастался новой оригинальной картиной. ФОТО

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Обновлено
(2 голосов)

Хороший вкус.

Ценитель искусства. Ден Бойко похвастался новой оригинальной картиной. ФОТО

instagram.com/king_kong_71

UA-Футбол
Новина українською

Как мы уже хорошо знаем, Денис Бойко - большой поклонник рисования на собственном теле.

Однако, футболист ценит и классические картины на холсте.

Игрок заинтересовался полотном индонезийского художника Oky Rey Montha.

Ценитель искусства. Ден Бойко похвастался новой оригинальной картиной. ФОТО - изображение 1

Сначала Ден прокомментировал публикацию с картиной на странице автора - а уже через несколько недель похвастался новинком у себя дома.

Повесили бы себе такую?

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) вТренде
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Комментарии (2)
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Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 13:50
Что за самурай на фото, в носках и шлёпанцах...
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El_Matador_73 (Одесса)
16.11.2021 в 12:52
О вкусах, конечно, не спорят, на в каком месте эта мазня - классическая картина?
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