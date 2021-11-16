Ценитель искусства. Ден Бойко похвастался новой оригинальной картиной. ФОТО
Хороший вкус.
instagram.com/king_kong_71
Как мы уже хорошо знаем, Денис Бойко - большой поклонник рисования на собственном теле.
Однако, футболист ценит и классические картины на холсте.
Игрок заинтересовался полотном индонезийского художника Oky Rey Montha.
Сначала Ден прокомментировал публикацию с картиной на странице автора - а уже через несколько недель похвастался новинком у себя дома.
Повесили бы себе такую?
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