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Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы

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(5 голосов)

Александар Митрович и забил, и высмеял CR7

Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues

Новина українською

Александар Митрович на 90-й минуте вырвал для Сербии выездную победу над Португалией (2:1), а с ней и прямую путевку на чемпионат мира. В такой день форвард решил, что ему позволено все.

Через минуту после завершения игры он вернулся на поле с банкой кока-колы в руках, которую не столько пил, сколько демонстрировал СМИ.

Вы ведь помните, как сладкий напиток демонстративно отставлял от себя Криштиану Роналду на Евро? И вот, пришла ответка! Несколько тысяч сербов, собравшихся на "Эштадиу да Луш" определенно оценили юмор Митровича. Да и не только они, чего уж.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Сербия Александар Митрович
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Комментарии (4)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
16.11.2021 в 21:09
Роналду Кока-коле сделал не абы какой пиар, если кто не понял. А "последователи" выглядят просто глупо.
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+1
-3
xapyga (Запорожье)
16.11.2021 в 20:47
идиот, такие напитки как кола, пепси и ниже классом очень вредны, лично я их давно не пью, но каждому свое может он в колу еще и 40 градусов доливает, потом в 30 будет играть там где Миля играл а Роналду на пенсии будет его тролить что в 40лет за МЮ по 30 колотил
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+4
-2
Arsenals (Днепр)
16.11.2021 в 21:36
И в Запорожье у тебя экологически чистый воздухно кола вредней!!!
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0
-1
xapyga (Запорожье)
16.11.2021 в 21:50
в Днепре не лучше, по оф показателям даже хуже, хотя я сомневаюсь. Хотя ты о разном, наверно уже надышался воздуха Коломойского))
0
0


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