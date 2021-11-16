Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы

Александар Митрович на 90-й минуте вырвал для Сербии выездную победу над Португалией (2:1), а с ней и прямую путевку на чемпионат мира. В такой день форвард решил, что ему позволено все.

Через минуту после завершения игры он вернулся на поле с банкой кока-колы в руках, которую не столько пил, сколько демонстрировал СМИ.

Вы ведь помните, как сладкий напиток демонстративно отставлял от себя Криштиану Роналду на Евро? И вот, пришла ответка! Несколько тысяч сербов, собравшихся на "Эштадиу да Луш" определенно оценили юмор Митровича. Да и не только они, чего уж.