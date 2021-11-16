Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
Александар Митрович и забил, и высмеял CR7
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues
Александар Митрович на 90-й минуте вырвал для Сербии выездную победу над Португалией (2:1), а с ней и прямую путевку на чемпионат мира. В такой день форвард решил, что ему позволено все.
Через минуту после завершения игры он вернулся на поле с банкой кока-колы в руках, которую не столько пил, сколько демонстрировал СМИ.
Вы ведь помните, как сладкий напиток демонстративно отставлял от себя Криштиану Роналду на Евро? И вот, пришла ответка! Несколько тысяч сербов, собравшихся на "Эштадиу да Луш" определенно оценили юмор Митровича. Да и не только они, чего уж.
Популярное сейчас
- Еще один лидер Боснии в матче с Украиной не сыграет
- Украина – Сербия | АУДИО трансляция матча U-21
- Пятов процитировал Тараса Шевченко перед решающей игрой с Боснией
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО