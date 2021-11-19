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Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова

Новости
Обновлено
(1 голосов)

По мотивам известной истории

Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова

Фото - instagram.com/savinadasha

UA-Футбол
Новина українською

Историю взаимоотношений Даши Савиной, Владислава Супряги и Валерия Бондаря знают практически все футбольные фанаты (даже если не хотели это знать).

Среди самых активных футболистов, критиковавших девушку и ее нового парня (на тот момент, ныне - мужа) - был Денис Попов.

- Я никогда не пойму таких мужчин, как Денис Попов, да и назвать мужчинами таких людей не могу. Не понимаю мужчин, которые распускают грязь о других девушках. Будь то твоя девушка или не твоя. Человеку было наплевать, кого поливать грязью. Те слова, которые я слышала и в свой адрес, и те действия, которые происходили по отношению к Насте (бывшая девушка Попова), меня ввели в глубокий ужас. Просто страх, что такие мужчины реально есть;

- Это были какие-то абьюзерские отношения (Дениса и Насти)?

- Да. К сожалению, да, - рассказала Даша в интервью SportArena.

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В статье: Динамо (Киев) вТренде Денис Попов Даша Савина
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Комментарии (6)
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Консул (Новоград-Волинський)
19.11.2021 в 12:09
Іі цікавлять тільки гроші. Це справжня біда для нормального хлопця.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 11:47
Эти голубые все абьюзеры!!!!
Ответить
0
0
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vadooo (Слатино)
19.11.2021 в 11:23
Это тетка из передачи Денисова про Футбол ?
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+2
-1
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K-Spirit (Киев)
19.11.2021 в 11:20
И тут Дашку понесло. Сейчас начнет перемывать кости всем бывшим и несостоявшимся. Видно житие с Бондарем в резерве Шахтера наскучило. Да и Денисов хайпа требует.
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+5
-1
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Динамо-машина (Киев)
19.11.2021 в 10:33
Поддерживаю Дениса! Человек просто сказал правду, про шлюху, что она шлюха. На правду не обижаются. Как раз Попов и настоящий мужчина, а не куколд Бондарь...
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+8
-4
rivnenskyi (Рівне)
19.11.2021 в 10:32
Покажіть її феміністкам. Розірвуть на шматочки - вона ж клондайк сексизму!
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+5
-1


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