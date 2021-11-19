Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова

Историю взаимоотношений Даши Савиной, Владислава Супряги и Валерия Бондаря знают практически все футбольные фанаты (даже если не хотели это знать).

Среди самых активных футболистов, критиковавших девушку и ее нового парня (на тот момент, ныне - мужа) - был Денис Попов.

- Я никогда не пойму таких мужчин, как Денис Попов, да и назвать мужчинами таких людей не могу. Не понимаю мужчин, которые распускают грязь о других девушках. Будь то твоя девушка или не твоя. Человеку было наплевать, кого поливать грязью. Те слова, которые я слышала и в свой адрес, и те действия, которые происходили по отношению к Насте (бывшая девушка Попова), меня ввели в глубокий ужас. Просто страх, что такие мужчины реально есть;

- Это были какие-то абьюзерские отношения (Дениса и Насти)?

- Да. К сожалению, да, - рассказала Даша в интервью SportArena.