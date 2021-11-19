Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
По мотивам известной истории
Фото - instagram.com/savinadasha
Историю взаимоотношений Даши Савиной, Владислава Супряги и Валерия Бондаря знают практически все футбольные фанаты (даже если не хотели это знать).
Среди самых активных футболистов, критиковавших девушку и ее нового парня (на тот момент, ныне - мужа) - был Денис Попов.
- Я никогда не пойму таких мужчин, как Денис Попов, да и назвать мужчинами таких людей не могу. Не понимаю мужчин, которые распускают грязь о других девушках. Будь то твоя девушка или не твоя. Человеку было наплевать, кого поливать грязью. Те слова, которые я слышала и в свой адрес, и те действия, которые происходили по отношению к Насте (бывшая девушка Попова), меня ввели в глубокий ужас. Просто страх, что такие мужчины реально есть;
- Это были какие-то абьюзерские отношения (Дениса и Насти)?
- Да. К сожалению, да, - рассказала Даша в интервью SportArena.
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