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Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО

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Сложно отвести взгляд.

Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО

instagram.com/jennyovtcharov_

UA-Футбол
Новина українською

Настольный теннис - семейное дело в семье Дмитрия Овчарова.

Отец был чемпионом СССР и привил сыну любовь к этому виду спорта.

В раннем детстве Дмитрий переьрался с семьей в Германию, а этим летом, уже под немецким флагом, выиграл бронзу на Олимпийских играх.

Неудивительно, что и жена спортсмена Дженни - тоже профессиональная тениссистка, только из Швеции.

Можно примерно представить, какие шансы у дочери пары Эммы не стать игроком в настольный теннис.

А пока просто наслаждаемся красотой Дженни.

А так "теннисная" семья проводит свой досуг

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zafo49
25.11.2021 в 11:22
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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