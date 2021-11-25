Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО

Настольный теннис - семейное дело в семье Дмитрия Овчарова.

Отец был чемпионом СССР и привил сыну любовь к этому виду спорта.

В раннем детстве Дмитрий переьрался с семьей в Германию, а этим летом, уже под немецким флагом, выиграл бронзу на Олимпийских играх.

Неудивительно, что и жена спортсмена Дженни - тоже профессиональная тениссистка, только из Швеции.

Можно примерно представить, какие шансы у дочери пары Эммы не стать игроком в настольный теннис.

А пока просто наслаждаемся красотой Дженни.

А так "теннисная" семья проводит свой досуг