Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
Сложно отвести взгляд.
instagram.com/jennyovtcharov_
Настольный теннис - семейное дело в семье Дмитрия Овчарова.
Отец был чемпионом СССР и привил сыну любовь к этому виду спорта.
В раннем детстве Дмитрий переьрался с семьей в Германию, а этим летом, уже под немецким флагом, выиграл бронзу на Олимпийских играх.
Неудивительно, что и жена спортсмена Дженни - тоже профессиональная тениссистка, только из Швеции.
Можно примерно представить, какие шансы у дочери пары Эммы не стать игроком в настольный теннис.
А пока просто наслаждаемся красотой Дженни.
А так "теннисная" семья проводит свой досуг
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zafo49
25.11.2021 в 11:22
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