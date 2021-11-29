Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
Просто красота.
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Уже сегодня мы узнаем имя нового обладателя "Золотого мяча".
Пока все гадают, кто победит в противостоянии Роберта Левандовского и Лионеля Месси - организаторы подкинули дров в костер интереса.
Победитель, помимо самой награды, получит в подарок роскошные часы от бренда Purnell.
Выглядит дорого и стильно.
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Комментарии (1)
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victor1306 (Мадрид)
29.11.2021 в 15:51
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