Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО

Уже сегодня мы узнаем имя нового обладателя "Золотого мяча".

Пока все гадают, кто победит в противостоянии Роберта Левандовского и Лионеля Месси - организаторы подкинули дров в костер интереса.

Победитель, помимо самой награды, получит в подарок роскошные часы от бренда Purnell.

Выглядит дорого и стильно.