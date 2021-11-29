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Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО

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(1 голосов)

Просто красота.

Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня мы узнаем имя нового обладателя "Золотого мяча".

Пока все гадают, кто победит в противостоянии Роберта Левандовского и Лионеля Месси - организаторы подкинули дров в костер интереса.

Победитель, помимо самой награды, получит в подарок роскошные часы от бренда Purnell.

Выглядит дорого и стильно.

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В статье: Золотой мяч вТренде
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Комментарии (1)
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victor1306 (Мадрид)
29.11.2021 в 15:51
поляку пасуватиме
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