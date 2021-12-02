"Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов и его партнер по команде Евгений Коноплянка снялись в кино.

Футболисты сыграли эпизодические роли в комедии "Большая прогулка" и даже засветились в трейлере фильма. Вратарь "горняков" в эксклюзивном комментарии поделился своими впечатлениями от съемок.

"Мне очень понравилось. Была хорошая погода, нам не приходилось что-то выдумывать или показывать какие-то актерские качества, мы играли самих себя. Не могу сказать, что было трудно, но очень интересно.

У меня есть хороший друг, медиакоуч. Я у него полгода занимался для себя и саморазвития. Так что я уже был немного готов, знал, что меня ожидает, как называются некоторые вещи. Для меня это не было новым, но было очень интересно", — сказал Пятов.