Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО

Стефано Сабелли летом сменил "Брешиа" на "Дженоа" и пока не имеет твердого места в составе.

28-летний защитник при Шевченко начал в основе, но с "Миланом" просидел игру в запасе.

Однако, спортсмену не до грусти.

В прошлом месяце жена игрока Роберта подарила ему второго ребенка.

В 2019-м Стефано ошарашил всех посетителей аэропорта Милана, когда сделал предложение эффектной красотке у всех на виду.

Глядя на яркую модель - можно понять футболиста.