Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
Футболисту повезло.
instagram.com/roberta_vogliacco
Стефано Сабелли летом сменил "Брешиа" на "Дженоа" и пока не имеет твердого места в составе.
28-летний защитник при Шевченко начал в основе, но с "Миланом" просидел игру в запасе.
Однако, спортсмену не до грусти.
В прошлом месяце жена игрока Роберта подарила ему второго ребенка.
В 2019-м Стефано ошарашил всех посетителей аэропорта Милана, когда сделал предложение эффектной красотке у всех на виду.
Глядя на яркую модель - можно понять футболиста.
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02.12.2021 в 22:05
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