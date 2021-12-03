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Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО

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(1 голосов)

Футболисту повезло.

Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО

instagram.com/roberta_vogliacco

UA-Футбол
Новина українською

Стефано Сабелли летом сменил "Брешиа" на "Дженоа" и пока не имеет твердого места в составе.

28-летний защитник при Шевченко начал в основе, но с "Миланом" просидел игру в запасе.

Однако, спортсмену не до грусти.

В прошлом месяце жена игрока Роберта подарила ему второго ребенка.

В 2019-м Стефано ошарашил всех посетителей аэропорта Милана, когда сделал предложение эффектной красотке у всех на виду.

Глядя на яркую модель - можно понять футболиста.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа вТренде
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
02.12.2021 в 22:05
Напомнил невидимого вратаря Барселоны, но умнее, ещё один ребёнок и неплохая субсидия...
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