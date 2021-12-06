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Стиль большого города - :Женская команда Шахтера приняла участие в фотопроекте

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Получилось очень стильно

Стиль большого города - :Женская команда Шахтера приняла участие в фотопроекте

instagram.com/shakhtarwomen

Новина українською

Женская команда "Шахтера" стала участником фотопроекта "Стиль большого города".

В рамках проекта девушки будут показывать свою жизнь за пределами футбольного поля, говорить о своих любимых местах, путешествиях, предпочтениях в книгах и кино.

Сегодня в официальном Instagram команды была представлена первая часть фотопроекта - Места.

Вероника Кожухарь: "Из-за достаточно насыщенного тренировочного процесса мне не очень часто удается выезжать в город, но люблю посещать места на набережной возле Киева. Обожаю любоваться прекрасным видом на Днепр, пить горячий шоколад, есть пиццу или круассаны".

Александра Кревская: "Мы тщательно следим за питанием и, как профессиональные спортсменки, должны контролировать свой рацион. Поэтому нечасто могу позволить себе сладкое, однако ни для кого не секрет, что я лакомка. Обожаю кафе, в которых готовят традиционные итальянские оладьи с мороженым и натуральный фруктовый чай".

Любовь Мохнач: "Для меня главное – приятная обстановка и компания. У нас очень насыщенный тренировочный процесс, поэтому в выходной обязательно нахожу час и посещаю какое-то атмосферное кафе, где есть вкусный кофе и свежеиспеченные круассаны".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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