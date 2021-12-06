Стиль большого города - :Женская команда Шахтера приняла участие в фотопроекте
Получилось очень стильно
instagram.com/shakhtarwomen
Женская команда "
В рамках проекта девушки будут показывать свою жизнь за пределами футбольного поля, говорить о своих любимых местах, путешествиях, предпочтениях в книгах и кино.
Сегодня в официальном Instagram команды была представлена первая часть фотопроекта - Места.
Вероника Кожухарь: "Из-за достаточно насыщенного тренировочного процесса мне не очень часто удается выезжать в город, но люблю посещать места на набережной возле Киева. Обожаю любоваться прекрасным видом на Днепр, пить горячий шоколад, есть пиццу или круассаны".
Александра Кревская: "Мы тщательно следим за питанием и, как профессиональные спортсменки, должны контролировать свой рацион. Поэтому нечасто могу позволить себе сладкое, однако ни для кого не секрет, что я лакомка. Обожаю кафе, в которых готовят традиционные итальянские оладьи с мороженым и натуральный фруктовый чай".
Любовь Мохнач: "Для меня главное – приятная обстановка и компания. У нас очень насыщенный тренировочный процесс, поэтому в выходной обязательно нахожу час и посещаю какое-то атмосферное кафе, где есть вкусный кофе и свежеиспеченные круассаны".
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