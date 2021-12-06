Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
Очередной пранк от Мили
dynamo.kiev.ua / Автор невідомий
Сегодня в сети появилось видео, на котором силовики, якобы сотрудники СБУ задержали в киевском ресторане Boho экс-нападающего киевского "
Видео быстро разлетелось по сети, однако многие пользователи предположили, что оно явно постановочное.
Чуть позже в комментарии НВ это подтвердил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
"Они снимают пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудники СБУ там не привлечены", — отметил он.
По словам Дехтяренко, если обратить внимание на фотографии, публикуемые с того места, то четко видно, что у якобы "силовиков" ни форма, ни наклейки СБУ не соответствуют тем образцам, в которых действительно работают работники СБУ.
Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика.
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