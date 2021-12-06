Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО

Сегодня в сети появилось видео, на котором силовики, якобы сотрудники СБУ задержали в киевском ресторане Boho экс-нападающего киевского " Динамо " и сборной Украины Артема Милевского и его агента Александра Панкова.

Видео быстро разлетелось по сети, однако многие пользователи предположили, что оно явно постановочное.

Чуть позже в комментарии НВ это подтвердил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Они снимают пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудники СБУ там не привлечены", — отметил он.

По словам Дехтяренко, если обратить внимание на фотографии, публикуемые с того места, то четко видно, что у якобы "силовиков" ни форма, ни наклейки СБУ не соответствуют тем образцам, в которых действительно работают работники СБУ.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика.