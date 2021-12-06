  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО

Новости
Обновлено
(3 голосов)

Очередной пранк от Мили

Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО

dynamo.kiev.ua / Автор невідомий

Новина українською

Сегодня в сети появилось видео, на котором силовики, якобы сотрудники СБУ задержали в киевском ресторане Boho экс-нападающего киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского и его агента Александра Панкова.

Видео быстро разлетелось по сети, однако многие пользователи предположили, что оно явно постановочное.

Чуть позже в комментарии НВ это подтвердил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Они снимают пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудники СБУ там не привлечены", — отметил он.

По словам Дехтяренко, если обратить внимание на фотографии, публикуемые с того места, то четко видно, что у якобы "силовиков" ни форма, ни наклейки СБУ не соответствуют тем образцам, в которых действительно работают работники СБУ.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Александр Панков
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
06.12.2021 в 19:24
Годы проходят, у Милевского ума не прибавляется.
Ответить
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
06.12.2021 в 18:45
дебилы...что еще сказать.....дошутятся.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...