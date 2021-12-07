Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
Сегодня он попытается остановить Шахтер.
instagram.com/billieschu8
Себастьен Тиль запомнился в этом розыгрыше Лиги чемпионов чудесными голами в ворота "Реала" и "Интера".
Не менее ярким оказалось и празднование взятия ворот в Милане - игрок подбежал к своей девушке на трибунах и страстно поцеловал ее.
Красотку зовут Билли и она живет вместе с полузащитником в Тирасполе.
Девушка тоже спортсменка - она играет в баскетбол.
Яркую брюнетку регулярно можно увидеть на матчах команды.
Возможно, сегодня мы увидим ее и в Киеве.
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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
07.12.2021 в 10:50
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