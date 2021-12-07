Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО

Себастьен Тиль запомнился в этом розыгрыше Лиги чемпионов чудесными голами в ворота "Реала" и "Интера".



Не менее ярким оказалось и празднование взятия ворот в Милане - игрок подбежал к своей девушке на трибунах и страстно поцеловал ее.

Красотку зовут Билли и она живет вместе с полузащитником в Тирасполе.

Девушка тоже спортсменка - она играет в баскетбол.

Яркую брюнетку регулярно можно увидеть на матчах команды.

Возможно, сегодня мы увидим ее и в Киеве.