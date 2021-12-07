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Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО

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(1 голосов)

Сегодня он попытается остановить Шахтер.

Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО

instagram.com/billieschu8

UA-Футбол
Новина українською

Себастьен Тиль запомнился в этом розыгрыше Лиги чемпионов чудесными голами в ворота "Реала" и "Интера".

Не менее ярким оказалось и празднование взятия ворот в Милане - игрок подбежал к своей девушке на трибунах и страстно поцеловал ее.

Красотку зовут Билли и она живет вместе с полузащитником в Тирасполе.

Девушка тоже спортсменка - она играет в баскетбол.

Яркую брюнетку регулярно можно увидеть на матчах команды.

Возможно, сегодня мы увидим ее и в Киеве.

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В статье: Шериф (Тирасполь) вТренде Себастьен Тилль
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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
07.12.2021 в 10:50
Билли??? Ну-ну....
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