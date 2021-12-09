Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
Она куда известнее, чем ее бойфренд.
instagram.com/vestalugg
Пабло Гальдамес, наверное, лучше всех понимает Андрея Шевченко в "Дженоа".
Чилиец тоже появился в команде уже после старта сезона и вынужден вливаться в коллектив уже на ходу.
Зато футболист может похвастаться суперзвездной девушкой.
Веста Лагг - известная латиноамериканская певица и блогер.
У нее многомиллионая армия фанатов в ютубе, инстаграме, тик-токе и других социальных сетях.
Что ж - есть возможность оценить и ее вокальные данные, и просто насладиться красотой девушки.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Яремчук: Уважаю Динамо, но Бенфике нужны были три очка
- "Это наша реальность, которая меня бесит". Хави - о вылете Барселоны из ЛЧ
- Из-за возмущения команд и болельщиков матч Аталанта - Вильярреал перенесен во второй раз
- Стиль большого города. Женская команда Шахтера приняла участие в фотопроекте
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...