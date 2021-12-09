Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО

Пабло Гальдамес, наверное, лучше всех понимает Андрея Шевченко в "Дженоа".

Чилиец тоже появился в команде уже после старта сезона и вынужден вливаться в коллектив уже на ходу.

Зато футболист может похвастаться суперзвездной девушкой.

Веста Лагг - известная латиноамериканская певица и блогер.

У нее многомиллионая армия фанатов в ютубе, инстаграме, тик-токе и других социальных сетях.

Что ж - есть возможность оценить и ее вокальные данные, и просто насладиться красотой девушки.