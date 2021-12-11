Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
Важный игрок в команде Шевы.
instagram.com/lauren.vromans
Зиньо Ванхеусден - очень талантливый молодой игрок.
Воспитанник "Интера" в раннем возрасте уехал в бельгийский "Стандард", где быстро дорос до статуса капитана и был возвращен в родной клуб.
В "Дженоа" футболист играет на правах аренды.
Как и у всего клуба, дела пока идут не очень - вчера именно Зиньо срезал мяч в свои ворота в попытке заблокировать удар Габбьядини.
Ничего страшного, такое случается со всеми.
Тем более дома игрока будет утешать его прекрасная вторая половинка.
Лорен постоянно можно увидеть на матчах "Дженоа" - и вчера она также была на трибунах.
С такой красоткой переживать трудные моменты действительно легче.
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