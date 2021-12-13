Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата

Мы гадаем, почему у Лионеля Месси не получается в "ПСЖ", а разгадка, возможно, на поверхности - он все силы отдает на домашних баталиях с растущими сыновьями.

В одном из таких импровизированных матчей средний сын аргентинского звезды Матео чуть не сломал младшего брата Чиро. Явно не стиль Лео - скорее, это напоминает разъяренного Серхио Рамоса.

Лионель, что интересно, вообще не отреагировал на очевидное нарушение. Похоже, это уже не первый раз.