Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата
Лео, кажется, вообще не удивился
Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo
Мы гадаем, почему у Лионеля Месси не получается в "ПСЖ", а разгадка, возможно, на поверхности - он все силы отдает на домашних баталиях с растущими сыновьями.
В одном из таких импровизированных матчей средний сын аргентинского звезды Матео чуть не сломал младшего брата Чиро. Явно не стиль Лео - скорее, это напоминает разъяренного Серхио Рамоса.
Лионель, что интересно, вообще не отреагировал на очевидное нарушение. Похоже, это уже не первый раз.
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