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Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата

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Лео, кажется, вообще не удивился

Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата

Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Новина українською

Мы гадаем, почему у Лионеля Месси не получается в "ПСЖ", а разгадка, возможно, на поверхности - он все силы отдает на домашних баталиях с растущими сыновьями.

В одном из таких импровизированных матчей средний сын аргентинского звезды Матео чуть не сломал младшего брата Чиро. Явно не стиль Лео - скорее, это напоминает разъяренного Серхио Рамоса.

Лионель, что интересно, вообще не отреагировал на очевидное нарушение. Похоже, это уже не первый раз.

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В статье: Лионель Месси курьезы
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