"Надеюсь, бармен готов" - Степаненко со всей семьей отправился в отпуск

Опорный хавбек " Шахтера " Тарас Степаненко вместе со всей семьей отправился в отпуск.

"Лечу в отпуск с женой, мамой, тещей и тремя детьми. Теперь вы понимаете, какой я спокойный человек… Надеюсь, бармен тоже готов", — написал Тарас в Инстаграм, прикрепив фото.

Напомним, что на перерыв "горняки" ушли, занимая первое место в чемпионате. Отдыхать команда будет до 13 января.