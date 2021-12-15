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"Надеюсь, бармен готов" - Степаненко со всей семьей отправился в отпуск

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Отпуск - дело святое

"Надеюсь, бармен готов" - Степаненко со всей семьей отправился в отпуск

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Опорный хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко вместе со всей семьей отправился в отпуск.

"Лечу в отпуск с женой, мамой, тещей и тремя детьми. Теперь вы понимаете, какой я спокойный человек… Надеюсь, бармен тоже готов", — написал Тарас в Инстаграм, прикрепив фото.

Напомним, что на перерыв "горняки" ушли, занимая первое место в чемпионате. Отдыхать команда будет до 13 января.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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