"Надеюсь, бармен готов" - Степаненко со всей семьей отправился в отпуск
Отпуск - дело святое
Фото: ФК Шахтер Донецк
Опорный хавбек "
"Лечу в отпуск с женой, мамой, тещей и тремя детьми. Теперь вы понимаете, какой я спокойный человек… Надеюсь, бармен тоже готов", — написал Тарас в Инстаграм, прикрепив фото.
Напомним, что на перерыв "горняки" ушли, занимая первое место в чемпионате. Отдыхать команда будет до 13 января.
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