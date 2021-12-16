Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО

Год получился для Даши Савиной очень насыщенным.

Красотка сыграла свадьбу с Валерием Бондарем, взяла фамилию мужа, начала работать на телевиденье и стала амбассадором "Металлиста 1925".

Конечно же, девушка устала - а тут и вовремя пауза в украинском футболе.

Самое время для медового месяца, который молодожены решили отпраздновать на Мальдивах.

Яркая блондинка уже успела похвастаться первыми фото из отпуска.