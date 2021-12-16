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Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Заслуженный отпуск.

Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Год получился для Даши Савиной очень насыщенным.

Красотка сыграла свадьбу с Валерием Бондарем, взяла фамилию мужа, начала работать на телевиденье и стала амбассадором "Металлиста 1925".

Конечно же, девушка устала - а тут и вовремя пауза в украинском футболе.

Самое время для медового месяца, который молодожены решили отпраздновать на Мальдивах.

Яркая блондинка уже успела похвастаться первыми фото из отпуска.

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В статье: Валерий Бондарь вТренде Даша Савина
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Комментарии (5)
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Footballers (Умань)
16.12.2021 в 14:33
Ну таке...Морозючка краща)
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Ol-g (Одесса)
16.12.2021 в 14:26
Публикации о девушках нужны сайту только для того, чтоб все смотрели рекламу. Надеюсь, что чем больше смотрят, тем больше доход журналистов. Хотя бы так. А то от рекламы сайт уже еле пашет.
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.12.2021 в 14:20
Устала пока брала фамилию мужа?
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Siniy... (Dnipro)
16.12.2021 в 13:57
Подмышки морщинят, недофотошопила. Непорядок.
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0
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armik (Киев)
16.12.2021 в 13:48
Худая корова.
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