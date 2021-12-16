Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО
Заслуженный отпуск.
Год получился для Даши Савиной очень насыщенным.
Красотка сыграла свадьбу с Валерием Бондарем, взяла фамилию мужа, начала работать на телевиденье и стала амбассадором "Металлиста 1925".
Конечно же, девушка устала - а тут и вовремя пауза в украинском футболе.
Самое время для медового месяца, который молодожены решили отпраздновать на Мальдивах.
Яркая блондинка уже успела похвастаться первыми фото из отпуска.
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Комментарии (5)
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Footballers (Умань)
16.12.2021 в 14:33
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Ol-g (Одесса)
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armik (Киев)
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