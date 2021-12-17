Пополнение в команду! Криштиану и Джорджина объявили пол будущих детей. ФОТО

Не так давно Криштиану Роналду и Джорджина Родригес обрадовали своих фанатов новостью о том, что пара ждёт двойню.

Теперь же молодые люди объявили и пол детишек.

Форвард МЮ поделился эффектным видео с синими и розовыми шариками.

Не Саша Зинченко и Влада Седан, которые организовали эту процедуру на поле, но тоже неплохо.