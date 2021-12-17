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Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО

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(1 голосов)

Круто!

Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО

instagram.com/njyta.si

UA-Футбол
Новина українською

В украинском футболе наступила пауза и футболисты поспешили на отдых в теплые края.

Исключением не стал и Сергей Сидорчук.

Тем более, что у капитана "Динамо" праздник - седьмая годовщина свадьбы.

Отметило семейство Сидорчуков это событие очень интересно.

Пара нанесла особый грим и превратилась в стариков.

Жена игрока Анна уже поделилась крутыми фото.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) вТренде
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Комментарии (3)
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sorokop (днепр )
17.12.2021 в 17:36
В старость хотите поиграть,так она вам еще надоест
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Хиденг (Днепр)
17.12.2021 в 16:43
"Жили хорошо и, даст Бог, помрем, только она раньше, а я попозже.Ну, чего и вам желаем."(с)
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Kalina ua (Sumy)
17.12.2021 в 16:32
Семь лет, шерстяная.
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