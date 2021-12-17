Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО
Круто!
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В украинском футболе наступила пауза и футболисты поспешили на отдых в теплые края.
Исключением не стал и Сергей Сидорчук.
Тем более, что у капитана "Динамо" праздник - седьмая годовщина свадьбы.
Отметило семейство Сидорчуков это событие очень интересно.
Пара нанесла особый грим и превратилась в стариков.
Жена игрока Анна уже поделилась крутыми фото.
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Комментарии (3)
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sorokop (днепр )
17.12.2021 в 17:36
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Хиденг (Днепр)
17.12.2021 в 16:43
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Kalina ua (Sumy)
17.12.2021 в 16:32
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