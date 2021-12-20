  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Пошли против течения.

Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Зимняя пауза в украинском футболе - горячее время для туроператоров.

Футболисты толпами отправляются в теплые страны.

Однако, не все поддаются соблазну.

Георгий Бущан в компании Артема Федецкого, Тараса Михалика и Олега Герасимюка решили остаться в Украине и пойти на охоту.

Об этом они отрапортовали в соцсетях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Федецкий Олег Герасимюк Тарас Михалик Георгий Бущан Динамо (Киев) вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.12.2021 в 11:06
Бухают
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.12.2021 в 10:40
Браконьеры!
Ответить
+2
-1
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
20.12.2021 в 10:35
Сомнительное времяпрепровождение.
Ответить
+2
-1
avatar
WuTаng (Київ)
20.12.2021 в 10:20
Краще би йшли полювати на русню або Мертверчука, а не беззахисних тварин вбивати
Ответить
+2
-2
Nikola1986 (Dnipro)
20.12.2021 в 10:11
Нам сов поехали охотиться))))
Ответить
0
-1
avatar
almostfullmoon (Днепропетровск)
20.12.2021 в 10:07
Жена просто на Мальдивах все бабки тратит - а мы типо не хотим, поэтому пойдем на зимнюю охоту/рыбалку
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...