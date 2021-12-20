Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО

Зимняя пауза в украинском футболе - горячее время для туроператоров.

Футболисты толпами отправляются в теплые страны.

Однако, не все поддаются соблазну.

Георгий Бущан в компании Артема Федецкого, Тараса Михалика и Олега Герасимюка решили остаться в Украине и пойти на охоту.

Об этом они отрапортовали в соцсетях.