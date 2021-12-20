Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
Пошли против течения.
Зимняя пауза в украинском футболе - горячее время для туроператоров.
Футболисты толпами отправляются в теплые страны.
Однако, не все поддаются соблазну.
Георгий Бущан в компании Артема Федецкого, Тараса Михалика и Олега Герасимюка решили остаться в Украине и пойти на охоту.
Об этом они отрапортовали в соцсетях.
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Комментарии (6)
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таврия19752009 (симферополь)
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almostfullmoon (Днепропетровск)
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