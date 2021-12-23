Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
Перебралась в другой лагерь.
instagram.com/alishalehmann7
Алиша Леманн - очень известная футболистка, выступающая за "Астон Виллу".
У красотки 5,5 миллионов подписчиков только в инстаграме.
Впрочем, известность ей принесла не столько игра в футбол, сколько ее личная жизнь.
Эффектная блондинка - открытая лесбиянка, долгое время состоявшая в отношениях с коллегой Рамоной Бехманн.
У пары всё уже шло к свадьбе, но внезапно произошло непредвиденное.
Девушки разошлись, а сама Алиша вскоре начала появляться в компании полузащитника мужской команды "вилланов" Дугласа Луиза.
Пока неизвестно, окончательно ли красотка перешла в другой лагерь - но вот ее экс-партнерша уже точно нашла новую любовь.
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