Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО

Алиша Леманн - очень известная футболистка, выступающая за "Астон Виллу".

У красотки 5,5 миллионов подписчиков только в инстаграме.

Впрочем, известность ей принесла не столько игра в футбол, сколько ее личная жизнь.

Эффектная блондинка - открытая лесбиянка, долгое время состоявшая в отношениях с коллегой Рамоной Бехманн.

У пары всё уже шло к свадьбе, но внезапно произошло непредвиденное.

Девушки разошлись, а сама Алиша вскоре начала появляться в компании полузащитника мужской команды "вилланов" Дугласа Луиза.

Пока неизвестно, окончательно ли красотка перешла в другой лагерь - но вот ее экс-партнерша уже точно нашла новую любовь.