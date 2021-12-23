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Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО

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Перебралась в другой лагерь.

Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО

instagram.com/alishalehmann7

UA-Футбол
Новина українською

Алиша Леманн - очень известная футболистка, выступающая за "Астон Виллу".

У красотки 5,5 миллионов подписчиков только в инстаграме.

Впрочем, известность ей принесла не столько игра в футбол, сколько ее личная жизнь.

Эффектная блондинка - открытая лесбиянка, долгое время состоявшая в отношениях с коллегой Рамоной Бехманн.

У пары всё уже шло к свадьбе, но внезапно произошло непредвиденное.

Девушки разошлись, а сама Алиша вскоре начала появляться в компании полузащитника мужской команды "вилланов" Дугласа Луиза.

Пока неизвестно, окончательно ли красотка перешла в другой лагерь - но вот ее экс-партнерша уже точно нашла новую любовь.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига женский футбол вТренде
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
23.12.2021 в 20:45
Надело рогатку мять,решила болт оседлать
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