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"На Земле тоже есть джедаи" - Цыганков с девушкой снялись в необычной фотосессии

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Получилось довольно интересно

"На Земле тоже есть джедаи" - Цыганков с девушкой снялись в необычной фотосессии

instagram.com/viktortsygankov

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков проводит отпуск на Мальдивах.

При этом не сам, а со своей невестой Романой, которой он недавно сделал предложение руки и сердца. Девушка ответила согласием.

Ну а через пару дней обрученная пара снялась в необычной фотосессии.

"На Земле тоже есть джедаи", — прокомментировал Виктор серию снимков со световыми мечами из вселенной "Звездных войн".

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
24.12.2021 в 23:10
Мдя…
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