"На Земле тоже есть джедаи" - Цыганков с девушкой снялись в необычной фотосессии

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков проводит отпуск на Мальдивах.

При этом не сам, а со своей невестой Романой, которой он недавно сделал предложение руки и сердца . Девушка ответила согласием.

Ну а через пару дней обрученная пара снялась в необычной фотосессии.

"На Земле тоже есть джедаи", — прокомментировал Виктор серию снимков со световыми мечами из вселенной "Звездных войн".