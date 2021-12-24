"На Земле тоже есть джедаи" - Цыганков с девушкой снялись в необычной фотосессии
Получилось довольно интересно
instagram.com/viktortsygankov
Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков проводит отпуск на Мальдивах.
При этом не сам, а со своей невестой Романой, которой он недавно
Ну а через пару дней обрученная пара снялась в необычной фотосессии.
"На Земле тоже есть джедаи", — прокомментировал Виктор серию снимков со световыми мечами из вселенной "Звездных войн".
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
24.12.2021 в 23:10
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