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Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?

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Новое видео про Милю

Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?

instagram.com/timi1010

Новина українською

Милевский - легенда украинского футбола!

Всегда интересно следить за его жизнью на поле и вне футбола.

\Как живет, сколько зарабатывает и куда тратит свои деньги один из талантливейших футболистов в истории "Динамо" и сборной Украины?

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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
27.12.2021 в 16:43
мильйони давно закончились xD
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