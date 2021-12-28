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Bon Appétit. Даша Бондарь в бикини соблазняет своих фанатов райскими фруктами. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Захотелось покушать.

Bon Appétit. Даша Бондарь в бикини соблазняет своих фанатов райскими фруктами. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Новый год уже очень близко - и футболисты предпочитают праздновать его в теплых краях.

Исключением не является и семейство Валерия и Даши Бондарь.

Молодые люди отдыхают на Мальдивах после тяжелого отрезка сезона.

А эффектная блондинка в своем инстаграме хвастается своим завтраком, который можно кушать прямо в бассейне.

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В статье: Валерий Бондарь вТренде Даша Савина
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
28.12.2021 в 10:58
Одному мне она стремная?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.12.2021 в 10:54
Кращє би навчила свого чєловіка грати у футбол....
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