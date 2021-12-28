Bon Appétit. Даша Бондарь в бикини соблазняет своих фанатов райскими фруктами. ФОТО
Захотелось покушать.
Новый год уже очень близко - и футболисты предпочитают праздновать его в теплых краях.
Исключением не является и семейство Валерия и Даши Бондарь.
Молодые люди отдыхают на Мальдивах после тяжелого отрезка сезона.
А эффектная блондинка в своем инстаграме хвастается своим завтраком, который можно кушать прямо в бассейне.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ингулец подпишет экс-полузащитника Шерифа - СМИ
- Цыганык: Перед Евро-2020 Шахтер предлагал Малдере войти в тренерский штаб Де Дзерби
- "Динамо еще поборется с Шахтером": Николай Павлов объяснил, почему Луческу признан лучшим тренером УПЛ
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
- "Там, где рождается новая жизнь" - Капитан Динамо и хавбек Шахтера объявили о пополнении в своих семьях
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
28.12.2021 в 10:58
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.12.2021 в 10:54
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...