Bon Appétit. Даша Бондарь в бикини соблазняет своих фанатов райскими фруктами. ФОТО

Новый год уже очень близко - и футболисты предпочитают праздновать его в теплых краях.

Исключением не является и семейство Валерия и Даши Бондарь.

Молодые люди отдыхают на Мальдивах после тяжелого отрезка сезона.

А эффектная блондинка в своем инстаграме хвастается своим завтраком, который можно кушать прямо в бассейне.