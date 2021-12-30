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Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО

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Лео отдыхает на родине.

Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Вторая половина 2021-го года получилась для Лео Месси непростой.

"Золотой мяч" был ему гарантирован еще летом (ведь Левандовский не выиграл Копа Америка), но вот в ПСЖ дела у аргентинца идут тяжело.

Возможно, хороший отдых и эмоциональная перезагрузка - это именно то, что нужно футболисту.

На рождественские каникулы Лео отправился в родной Росарио, где проводит время с семьей.

От камер не удалось сбежать и здесь - их романтичный танец с женой кто-то таки заснял.

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В статье: Лионель Месси вТренде
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