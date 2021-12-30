Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО
Лео отдыхает на родине.
Вторая половина 2021-го года получилась для Лео Месси непростой.
"Золотой мяч" был ему гарантирован еще летом (ведь Левандовский не выиграл Копа Америка), но вот в ПСЖ дела у аргентинца идут тяжело.
Возможно, хороший отдых и эмоциональная перезагрузка - это именно то, что нужно футболисту.
На рождественские каникулы Лео отправился в родной Росарио, где проводит время с семьей.
От камер не удалось сбежать и здесь - их романтичный танец с женой кто-то таки заснял.
Messi has been living his best life during the holidays— ESPN FC (@ESPNFC) December 30, 2021
(via jorge.barreto.969/Instagram) pic.twitter.com/c5gHDDlkK5
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