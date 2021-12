Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО

Вторая половина 2021-го года получилась для Лео Месси непростой.

"Золотой мяч" был ему гарантирован еще летом (ведь Левандовский не выиграл Копа Америка), но вот в ПСЖ дела у аргентинца идут тяжело.

Возможно, хороший отдых и эмоциональная перезагрузка - это именно то, что нужно футболисту.

На рождественские каникулы Лео отправился в родной Росарио, где проводит время с семьей.

От камер не удалось сбежать и здесь - их романтичный танец с женой кто-то таки заснял.

Messi has been living his best life during the holidays



(via jorge.barreto.969/Instagram) pic.twitter.com/c5gHDDlkK5