Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
Гио с пользой проводит отпуск
/twitter.com/Geo__team
Вингер "
"Хочу в 2022-м досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни.
P.S. Пока в поисках преподавателя", – написал Цитаишвили, разместив фото из ресторана грузинской кухни.
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