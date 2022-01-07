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Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни

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Гио с пользой проводит отпуск

Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни

/twitter.com/Geo__team

Новина українською

Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили наслаждается отпуском, при этом не забывая о благородных целях и корнях.

"Хочу в 2022-м досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни.

P.S. Пока в поисках преподавателя", – написал Цитаишвили, разместив фото из ресторана грузинской кухни.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Георгий Цитаишвили
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