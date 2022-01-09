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Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО

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(3 голосов)

Футболист сейчас в отпуске.

Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО

instagram.com/mademoiselle.anna

UA-Футбол
Новина українською

Украинские футболисты уже постепенно возвращаются из теплых стран и готовятся к тренировочным сборам.

Однако, вингер "Ференцвароша" Александр Зубков до сих пор наслаждается жарким солнцем на Мальдивах.

Компанию ему составляет прекрасная жена Анна.

Эффектная блондинка уже радует поклонников фотографиями, от которых тоже может стать жарко.

Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО - изображение 1Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО - изображение 2Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО - изображение 3Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО - изображение 4Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО - изображение 5
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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
09.01.2022 в 11:18
Я нічого там спекотного у тих формах не побачив. Худа навіть дещо. Таких, як вона, тисячі
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