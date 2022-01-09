Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО

Украинские футболисты уже постепенно возвращаются из теплых стран и готовятся к тренировочным сборам.

Однако, вингер "Ференцвароша" Александр Зубков до сих пор наслаждается жарким солнцем на Мальдивах.

Компанию ему составляет прекрасная жена Анна.

Эффектная блондинка уже радует поклонников фотографиями, от которых тоже может стать жарко.