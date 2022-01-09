Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
Футболист сейчас в отпуске.
instagram.com/mademoiselle.anna
Украинские футболисты уже постепенно возвращаются из теплых стран и готовятся к тренировочным сборам.
Однако, вингер "Ференцвароша" Александр Зубков до сих пор наслаждается жарким солнцем на Мальдивах.
Компанию ему составляет прекрасная жена Анна.
Эффектная блондинка уже радует поклонников фотографиями, от которых тоже может стать жарко.
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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
09.01.2022 в 11:18
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