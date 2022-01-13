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Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО

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Футболисту можно только позавидовать.

Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО

instagram.com/olechkapikhalonok

UA-Футбол
Новина українською

Александр Пихалёнок проводит роскошный сезон.

Третье место "Днепра-1" в турнирной таблице, 5 голов, 3 результативных передачи, вызов в сборную Украины - неудивительно и его присуствие в сборной полугодия от UA-Футбол.

Источник мотивации игрока - его вторая половинка.

Ольга и сама представляет, что такое профессиональный спорт.

Девушка имеет степень мастера спорта по легкой атлетике и кандидата в мастера спорта в гимнастике.

Но сейчас она занимается семейным очагом.

Перед стартом сезона эффектная красотка подарила своему мужу главный подарок - наследника.

Жена-красавица, сын растёт не по дням, а по часам, команда, в которой ты лидер - что ещё нужно для счастья?

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В статье: Александр Пихаленок СК Днепр-1 вТренде
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