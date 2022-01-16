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Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО

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Мотивация на вторую часть сезона?

Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО

instagram.com/spinelliclaudio

UA-Футбол
Новина українською

Адаптация аргентинского форварда Клудио Спинелли в Украине затягивается.

На счету нападающего всего два гола за "Александрию" и доза критики от главного тренера команды.

Зато на личном фронте все отлично.

2022-й год футболист решил отметить с размахом, сыграв свадьбу со своей очаровательной подругой.

Яркая испанка Сиело приехала в Украину вместе с женихом и уже пополняет армию фанатов в соцсетях.

Что ж, будем надеяться, что красотка-жена станет мотивацией для игрока в дальнейшем.

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В статье: ФК Александрия вТренде Клаудио Спинелли
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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
16.01.2022 в 10:02
Сиськи по скидке делала? )
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