Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО

Адаптация аргентинского форварда Клудио Спинелли в Украине затягивается.

На счету нападающего всего два гола за "Александрию" и доза критики от главного тренера команды .

Зато на личном фронте все отлично.

2022-й год футболист решил отметить с размахом, сыграв свадьбу со своей очаровательной подругой.

Яркая испанка Сиело приехала в Украину вместе с женихом и уже пополняет армию фанатов в соцсетях.

Что ж, будем надеяться, что красотка-жена станет мотивацией для игрока в дальнейшем.