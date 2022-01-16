Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
Мотивация на вторую часть сезона?
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Адаптация аргентинского форварда Клудио Спинелли в Украине затягивается.
На счету нападающего всего два гола за "Александрию" и
Зато на личном фронте все отлично.
2022-й год футболист решил отметить с размахом, сыграв свадьбу со своей очаровательной подругой.
Яркая испанка Сиело приехала в Украину вместе с женихом и уже пополняет армию фанатов в соцсетях.
Что ж, будем надеяться, что красотка-жена станет мотивацией для игрока в дальнейшем.
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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
16.01.2022 в 10:02
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