Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса

По итогам 2021 года Роберт Левандовский собрал целую коллекцию индивидуальных и командных наград, но вот в парикмахерском деле ему явно есть куда стремиться.

На днях в тик-токе вирусным стало видео, на котором знаменитый бомбардир делает прическу своей 4-летней дочке Кларе с помощью… пылесоса! Процедура заняла меньше времени, чем традиционное расчесывание каждого локона по отдельности, но, думается, все мамы мира в шоке от такого подхода.