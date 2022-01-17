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Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса

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Лайфхак от лучшего бомбардира Европы

Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса

Фото: instagram.com/_rl9

Новина українською

По итогам 2021 года Роберт Левандовский собрал целую коллекцию индивидуальных и командных наград, но вот в парикмахерском деле ему явно есть куда стремиться.

На днях в тик-токе вирусным стало видео, на котором знаменитый бомбардир делает прическу своей 4-летней дочке Кларе с помощью… пылесоса! Процедура заняла меньше времени, чем традиционное расчесывание каждого локона по отдельности, но, думается, все мамы мира в шоке от такого подхода.

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В статье: Роберт Левандовский курьезы
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