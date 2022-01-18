Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО

2022-й год начался для "Реала" с трофея - столичный клуб стал обладателем Суперкубка Испании.

В финале команда Анчелотти разобралась с "Атлетиком", но куда сложнее был полуфинал с "Барселоной".

Там все решилось на последних минутах, благодаря голу Федерико Вальверде.

Футболист вышел на замену на 82-й минуте, а уже на 98-й забил и сделал счет 3:2 в пользу своей команды.

Как оказалось, у игрока была особая мотивация.

Его девушка Мина заявила перед матчем, что Феде обязан забить - иначе она уволит домработницу и будет готовить ему сама.

Судя по всему, кулинарные таланты не входят в список достоинств эффектной модели - потому уругваец решил не рисковать.

Впрочем, такой красотке все простительно.