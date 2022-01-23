Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду

Жизнь Джорджины Родригес кажется мечтой многих девушке: быть в отношениях с одним из главных секс-символов поколения, кататься на дорогущих яхатах и тратить космические суммы на шампанское.

Именно так решили продюссеры Netflix, организовав реалити-шоу о жизни красотки, которое выйдет на экраны уже к ее дню рождения 27 января.

Однако, похоже, не все так гладко, как кажется на первый взгляд.

Родственники 28-летней модели утверждают, что девушка отгородилась от них, попытавшись прикрыть плотной шторкой все, что не соотвествует ее нынешней лакшери-жизни.

"Она стыдиться нас и считает себя лучше из-за того, что мы не живет такой роскошной жизнью. Я никогда и ни о чем не просил. Она в принципе звонила всего один или два раза с тех пор, как я узнал про ее роман с Роналду", - сказал ее дядя Хесус, который воспитывал Джорджину после того, как ее отец сел в тюрьму за контрабанду наркотиков.

"Я позвонила ей в день рождения моего сына, попросила автограф Криштиану для ребенка, но она даже не стала меня слушать, потому что Роналду был в отпуске и его не собирались тревожить такими вещами", - говорит сводная сестра девушки Патрисия.

У Джорджины было тяделое детство. Девочка выросла в небольшом испанском городке Хаке, куда ее родители переехали из Аргентины. Отца посадили за попытку контрабанды наркотиков на сумму в 120 000 евро за день до ее пятого дня рождения. Тем не менее, мама и дядя постарались дать ей хорошее образование, отправив в Лондон. Откуда она вернулась ради карьеры модели и параллельно работала в магазине Gucci, где и встретилась со звездой футбола. С тех пор, по мнению рождственников, девушка просто отгородилась от всего, что связывало ее со старой жизнью.